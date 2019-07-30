В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.

По его словам, после анализа состояния законодательства в этой сфере, могут быть внесены соответствующие изменения.

Он отметил, что есть решение ЕСПЧ по делу Валерии Володиной против России, что может привести к изменению законодательства,так как, по его мнению, без этого сложно будет исполнить похожие решения.

9 июля ЕСПЧ впервые обязал Россию выплатить €26 тыс. в качестве компенсации женщине, пострадавшей от домашнего насилия. Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований молодого человека.