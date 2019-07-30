Желтый уровень погодной опасности в Москве продлили до августа

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и области продлен до 1 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Гидрометцентр.

По данным, до полудня четверга, 1 августа, в столице и Подмосковье ожидается сильный ветер.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень с вечера 30 июля до вечера 31июля из-за ветра и дождя.

Согласно новым данным, предупреждение о ветре будет действовать в Москве и Подмосковье с 12.00 31 июля до 12.00 1 августа.