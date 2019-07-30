Нидерланды отказались принимать доказательства детектива по МН17

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, заявил, что пытался передать Нидерландам материалы по крушению МН17, которые не были раннее озвучены Совместной следственной группы (ССГ), но получил отказ. Об этом сообщают РИА «Новости».

Реш хотел публично передать информацию, так как ему угрожали, и он опасался за жизнь. Так как Нидерланды не согласилась с поставленным условием, детектив опубликовал открытое письмо к ССГ на сайте своей фирмы.

Отмечается, что детектив готов предоставить ССГ информацию о аудиозаписях о воздушном движении 17 июля 2014, которые были сделаны спецслужбами, телефонные переговоры украинской армии, аудиозаписи спецслужб и военных о полете самолета, записи «вышек» после информации о крушении, рукописные заметки и личные аудиозаписи летчиков-истребителей о происшествии.

Кроме того, Реш заявил еще о нескольких имеющихся пунктов расследования, в том числе имя информатора, которому заплатили 15,5 миллиона в разной валюте наличными, место, где работал информатор, уничтоженные секретные документы высокопоставленных военных и политиков.

В ССГ заявили, что приняли к сведению материалы детектива, однако они не уверены в их пользе, поэтому Совместная следственная группа не может ответить на запрос.

Ранее СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17.