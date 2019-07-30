Третий за день пассажир упал на пути в московском метро

На Калужско-Рижской линии Московского метрополитена произошел сбой произошел в движении поездов из-за падения человека на пути. Об этом сообщается в твиттере.

Отмечается, что движение вводится в график.

«На южном участке Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

Судьба упавшего человека не уточняется.

Ранее на фиолетовой ветке Московского метрополитена человек упал на путь.

По данным «Интерфакс», также 30 июля пассажир упал на Кольцевой линиях Московского метро.