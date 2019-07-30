Арестован начальник уголовного розыска в Приморье

В Приморье суд постановил арестовать начальника уголовного розыска УМВД России Андрея Миляева. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, вопрос об избрании меры пресечения для Миляева решался в закрытом для журналистов режиме.

Уточняется, что защита настаивала на домашнем аресте для обвиняемого.

Ранее сообщалось, что Миляев задержан по подозрению в получении 5 млн руб. от бизнесмена.

Против него завели уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями», ему грозит до 4 лет лишения свободы.