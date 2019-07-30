Режим ЧС ввели в Челябинской области из-за засухи
close
В Челябинской области власти ввели режим ЧС из-за засухи. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт администрации района.
Как отмечается, власти региона также создали рабочую группу, в задачу которой входит обследование сельскохозяйственных культур.
Кроме того, данная группа должна будет составлять акты на списание посевов или перевода их в кормовую группу.
Уточняется, что в регионе также ввели противопожарный режим. Во время него ограничивается посещение жителями области лесов.
Ранее были названы причины жары в Европе и холода в России.