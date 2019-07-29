Россиянам посоветовали избегать поездки в Италию из-за активности вулкана Этна

Ситуационно-кризисный центр МИД России предупредил россиян об активности вулкана Этна, расположенном на острове Сицилия в Италии. Об этом сообщает твиттер ведомства.

Согласно полученной министерством информации, на острове уже объявили «желтый» уровень опасности.

В российском ведомстве также предупреждают о вероятном ограничении движения транспорта и изменениях в работе аэропортов.

Ранее стало известно, что проснувшийся в Италии вулкан заставил туристов броситься в море.