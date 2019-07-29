Мужчина умер в нелегальном реабилитационном центре

В Приморском крае мужчина с алкогольной зависимостью скончался в центре реабилитационной помощи «Расцвет». Об этом сообщает региональное отделение управление СК.

Отмечается, что учреждение, в котором боролся с зависимостью мужчина, не имело лицензии на оказание медицинских услуг.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК России «Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

По версии следствия, в апреле 2019 года в социальной реабилитационной помощи «Расцвет» обратился мужчина для оказания услуг помощи в избавлении от алкогольной зависимости, в тот же день он был помещен в центр, а через несколько дней скончался.

По информации ведомства, в настоящее время в медицинском центре проведены обыски, допрошены сотрудники и пациенты учреждения. Расследование уголовного дела продолжается.

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