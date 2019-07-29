Массовое отравление шаурмой произошло в Якутии

В Якутии более 20 человек отравились в шаурмой, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, в настоящее время за медицинской помощью обратились 22 человека, в том числе восемь детей. У пострадавших диагностирована острая пищевая токсикоинфекция.

Отмечается, что по результатам проводимого санитарно-эпидемиологического расследования в общепите выявлены нарушения условий хранения сырья и готовых блюд, работы персонала, санитарного состояния помещений кафе и других норм.

В управлении также добавили, что деятельность кафе приостановлена.

Ранее сообщалось о массовом отравлении людей из-за продукции вендинговых автоматов в Москве.