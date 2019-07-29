Появились подробности стрельбы на фестивале в США

В Калифорнии в результате стрельбы на фестивале пострадали не менее 60 человек. Об этом сообщает KSBW со ссылкой на данные полиции.

По словам очевидцев, преступник стрелял во всех направлениях, без разбора.

Кроме того, они отметили, что в инциденте погибли семь человек, в том числе ребенок — мальчик.

Ранее стало известно о стрельбе, произошедшей на фестивале еды в Калифорнии.

По словам одного из очевидцев, стрельбу открыл молодой человек, которому на вид около 20 лет.