Пенсионер проучил шумных подростков из трубки-плевалки

В Хабаровске пенсионер решил проучить шумных детей во дворе с помощью оружия школьников и аборигенов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.

Как отмечается, речь идет о «трубке-плевалке», из которой мужчина «выстрелил» пластилином в одного из подростков.

Уточняется, что 12-летняя девочка получила рану между лопаток.

По предварительным данным, девочка играла с другими детьми во дворе дома. Их игра показалась пенсионеру слишком скучной, и он сделал им замечание.

Однако дети продолжили играть, а спустя время девочка почувствовала боль в спине, где появилась рана.

Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленником оказался 70-летний мужчина.

По его словам, он хотел проучить подростков за игнорирование его замечаний.