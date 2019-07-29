Пенсионер проучил шумных подростков из трубки-плевалки
В Хабаровске пенсионер решил проучить шумных детей во дворе с помощью оружия школьников и аборигенов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Как отмечается, речь идет о «трубке-плевалке», из которой мужчина «выстрелил» пластилином в одного из подростков.
Уточняется, что 12-летняя девочка получила рану между лопаток.
По предварительным данным, девочка играла с другими детьми во дворе дома. Их игра показалась пенсионеру слишком скучной, и он сделал им замечание.
Однако дети продолжили играть, а спустя время девочка почувствовала боль в спине, где появилась рана.
Сотрудники полиции выяснили, что злоумышленником оказался 70-летний мужчина.
По его словам, он хотел проучить подростков за игнорирование его замечаний.