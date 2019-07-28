Экс-министр обороны Грузии арестован по делу о беспорядках в Тбилиси

<img src="//img.gazeta.ru/files3/630/11621630/227630865-pic905-895x505-40586.jpg">

Бывший министр обороны Грузии Ираклия Окруашвили арестован из-за участия в антироссийских митингах, которые проходили в Тбилиси 20-21 июня. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что решение об аресте вынес городской суд Тбилиси.

Уточняется, что суд отказал экс-министру в освобождении под залог.

Кроме того, Окруашвили грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.

Антироссийские акции в столице Грузии начались из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Ранее сообщалось, что экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение.