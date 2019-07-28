Экс-министр обороны Грузии арестован по делу о беспорядках в Тбилиси
Бывший министр обороны Грузии Ираклия Окруашвили арестован из-за участия в антироссийских митингах, которые проходили в Тбилиси 20-21 июня. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Отмечается, что решение об аресте вынес городской суд Тбилиси.
Уточняется, что суд отказал экс-министру в освобождении под залог.
Кроме того, Окруашвили грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
Антироссийские акции в столице Грузии начались из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Ранее сообщалось, что экс-министру обороны Грузии предъявили обвинение.