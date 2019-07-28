Названы уменьшающие мозг профессии
Группа ученых из США, России и Бельгии рассказала о влиянии рода деятельности человека на работу его мозга. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что однообразная деятельность способствует уменьшению мозга человека.
В ходе исследования было выявлено, что под удар больше всего попадают космонавты. Так пребывание на МКС в течение двух недель снижает мозговую активность на 3,3%.
Уточняется, что невесомость влияет на циркуляцию спинномозговой жидкости, а также сокращает размер мозговых долей и смещает их.
Ученые заявили, что на мозг влияет и работа таксистов, которая способствует увеличению мозговых долей. Это объясняется тем, что водителю нужно запоминать большое количество маршрутов. Тем, кто пользуется навигатором грозит наоборот уменьшение мозга.
Также экспертами были упомянуты музыканты, у которых увеличены те доли мозга, которые отвечают за движения пальцев.