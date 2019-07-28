Названы уменьшающие мозг профессии

Группа ученых из США, России и Бельгии рассказала о влиянии рода деятельности человека на работу его мозга. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что однообразная деятельность способствует уменьшению мозга человека.

В ходе исследования было выявлено, что под удар больше всего попадают космонавты. Так пребывание на МКС в течение двух недель снижает мозговую активность на 3,3%.

Уточняется, что невесомость влияет на циркуляцию спинномозговой жидкости, а также сокращает размер мозговых долей и смещает их.

Ученые заявили, что на мозг влияет и работа таксистов, которая способствует увеличению мозговых долей. Это объясняется тем, что водителю нужно запоминать большое количество маршрутов. Тем, кто пользуется навигатором грозит наоборот уменьшение мозга.

Также экспертами были упомянуты музыканты, у которых увеличены те доли мозга, которые отвечают за движения пальцев.