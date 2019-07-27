Назван мотив убийства блогерши в Москве

Стал известен предполагаемый мотив убийства блогерши в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, причиной убийства могла стать ревность.

По предварительным данным, девушка планировала в скором времени отправиться в Голландию с 52-летним поклонником.

При этом она поддерживала отношения с бывшим 32-летним ревнивым любовником.

Ранее голую и зарезанную блогершу нашли в чемодане в Москве.

Как отмечается, убитая девушка по имени Екатерина была блогером, за жизнью которой в соцсетях следили свыше 80 тысяч человек. Ее нашли голой и с перерезанным горлом в чемодане.