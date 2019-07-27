Электронные сигареты приравняли к обычным в Белоруссии

В Белоруссии вступили в силу изменения в антитабачное законодательство, ранее утвержденные президентом республики Александром Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

В соответствии с новой редакции документа, электронные сигареты теперь приравнены к обычным табачным изделиям.

Как отмечается, в Белоруссии введен запрет на рекламу жидкостей для электронных систем курения. Кроме того, в торговых точках республики ее нельзя будет выкладывать в открытый доступ, а также продавать

несовершеннолетним.

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