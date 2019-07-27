Самолет упал на Украине

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В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет «Бекас», передает РИА «Новости».

Как сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям, самолет упал вблизи села Погореловка Заставнивского района на поле.

В результате крушения пострадали пилот и пассажир.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.