Число жертв землетрясений на Филиппинах возросло

Серия землетрясений, которая атаковала Филиппины в ночь на субботу, 27 июля, убила не менее 8 человек. Об этом сообщает ТАСС.

По последним данным, также ранения различной тяжести после подземных толчков получили около 60 человек.

До этого было известно о двух землетрясениях, которые пролегали на глубине 9 и 10 км. Однако геологическая служба США проинформировала, что за последний час произошли еще два землетрясения на севере Филиппин. В итоге ночью на Филиппинах было зарегистрировано четыре землетрясения с магнитудами: 5,4; 5,9; 4,5 и 5,7 соответственно.

По некоторым данным, в настоящее время в стране пока нет угрозы цунами.

Ранее сообщалось, что землетрясения на Филиппинах убили людей.