Старушка забралась на Килиманджаро и побила мировой рекорд

Американская пенсионерка в возрасте 89 лет побила мировой рекорд, забравшись на одну из высочайших горных вершин Килиманджаро. Об этом сообщает телеканал ABC 15.

Как отмечается, женщина до этого уже устанавливала этот рекорд, однако недавно узнала, что ее звание отобрала другая женщина и она отправила вновь покорять вершину. Ей удалось сделать это, но не без трудностей.

Старушка рассказала, что она упала до того, как совершить подъем на гору и очень переживала по этому поводу.

«У меня была сильная боль на боку, и я не могла дышать глубоко», — поделилась пенсионерка.

По ее словам, она боялась, что не сможет побить рекорд конкурентки из-за травмы, но у нее все получилось. Вся поездка в Африку и восхождение заняли у нее девять дней.