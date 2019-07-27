Старушка забралась на Килиманджаро и побила мировой рекорд

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Валерий Розов перед прыжком с Килиманджаро, Танзания, 10 февраля 2015 Валерий Розов перед прыжком с Килиманджаро, Танзания, 10 февраля 2015
Валерий Розов перед прыжком с Килиманджаро, Танзания, 10 февраля 2015
Thomas Senf/Red Bull Content Pool

Американская пенсионерка в возрасте 89 лет побила мировой рекорд, забравшись на одну из высочайших горных вершин Килиманджаро. Об этом сообщает телеканал ABC 15.

Как отмечается, женщина до этого уже устанавливала этот рекорд, однако недавно узнала, что ее звание отобрала другая женщина и она отправила вновь покорять вершину. Ей удалось сделать это, но не без трудностей.

Старушка рассказала, что она упала до того, как совершить подъем на гору и очень переживала по этому поводу.

«У меня была сильная боль на боку, и я не могла дышать глубоко», — поделилась пенсионерка.

По ее словам, она боялась, что не сможет побить рекорд конкурентки из-за травмы, но у нее все получилось. Вся поездка в Африку и восхождение заняли у нее девять дней.