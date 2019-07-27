В Крыму ответили на просьбу Украины вернуть поезда на полуостров

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс отреагировал на просьбу украинцев пустить поезда на полуостров. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Крым полностью согласен и готов возобновить железнодорожные контакты с украинской стороной. Фикс отметил, что возобновление поезда из Крыма на Украину будет приносить всем пользу.

Он отметил, что такое желание украинцев говорит о стремлении наладить отношения и это необходимо приветствовать. При этом, украинская сторона больше выиграет от этого, чем Россия. Украинцы смогут путешествовать и отдыхать в Крыму с более комфортными условиями.

Однако Фикс считает, что поезда между странами пустят не ранее чем пойдут первые поезда по мосту через Керченский пролив. Он напомнил, что украинская сторона разобрала железнодорожную ветку в Херсонской области, а вернуть ее непросто из-за «нищего бюджета Украины».

Ранее сообщалось, что на Украине требуют пустить поезда в Крым. Жители страны написали петицию украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.