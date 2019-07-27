США потребовали от россиянина Винника $100 млн

Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий иск.

Как отмечается, в настоящее время США требует от Греции экстрадиции россиянина.

Известно, что иск был подан против россиянина лично.

Александр Винник был арестован в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через криптовалютную биржу.

Ранее «Известия» сообщили, что Винник написал обращение к Путину.