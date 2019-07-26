Поругавшиеся россияне бросили годовалую дочь на дороге

В Казани местные жители обнаружили на обочине дороги годовалого ребенка. Об этом сообщает «Казанский репортер».

По словам местного жителя Рустема Гарифова, он увидел на обочине встревоженную женщину с ребенком и остановился, чтобы узнать, что произошло.

Причем женщиной также оказалась пассажирка мимо проезжавшего такси.

По информации сотрудников полиции, родители девочки поссорились, после чего отец посадил годовалую дочь на дороге.

Как отмечается, мужчина хотел, чтобы жена «забрала дочку и вернулась домой». Однако женщина тоже ушла.

Спустя время мужчина вернулся на место и узнал, что его дочь забрала скорая помощь.

Уточняется, что в отношении супругов составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что россиянин посадил ребенка на цепь в сарае.