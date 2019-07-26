Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой
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В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова. Об этом сообщает Mirror.
Отмечается, что тело висело на стене в Центре биологических ресурсов в Аризоне.
Уточняется, что также на базе были обнаружены контейнеры, которые были наполнены человеческими головами, гениталиями и ногами.
Сотрудники центра собирали части тела в «научных целях». Они продавали их через интернет.
В 2015 году ФБР проводили обыски в этом центре, после чего его владелец был приговорен к лишению свободы на один день.