Ребенка отбили у крокодила палками

В индийском штате Уттар-Прадеш крокодил напал на ребенка. Об этом сообщает The Times of India.

Как отмечается, хищник набросился на 12-летнего мальчика, который подошел к оросительному каналу, чтобы набрать воды. Крокодил схватил его за ногу и потащил в водоем. Дед мальчика, увидевший инцидент, позвал на помощь мужчин. Они стали бить хищника палками, чтобы он разжал челюсть и отпустил ребенка. В настоящее время ребенок находится в поликлинике. Врачи говорят, что угрозы для его жизни нет.

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