В роддоме Уфы оправдались за беременных пациенток в коридоре

Руководство родильного дома клиники Башкирского государственного медицинского университета в Уфе объяснило, почему роженицы лежат в коридоре. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам медиков, пациентки находятся в коридоре из-за отсутствия свободных мест в палатах. Больница перегружена в связи с закрытием другого роддома на санитарную обработку.

Ранее пациентка уфимского роддома написала в соцсетях о том, что в больнице ей был предложен «стульчик в коридоре» вместо палаты. Она также рассказала, что в коридоре роддома уже лежали несколько беременных.