Задержанный за убийство женщины в Подмосковье признал вину

Мужчина, задержанный за убийство женщины на детской площадке на глазах ребенка в подмосковном Раменском, признал вину в преступлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По информации следствия, мужчина написал чистосердечное признание. По его словам, убийство было совершено из ревности.

Инцидент случился 25 июля на детской площадке в Раменском. После словесной перепалки, мужчина на глазах у детей нанес женщине 20 ударов ножом. Девушка умерла до приезда скорой.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности о подозреваемом в зверском убийстве в Раменском.