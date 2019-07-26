Назван мотив зверского убийства женщины на детской площадке

Старший помощник руководителя управления СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала о причине, по которой мужчина убил женщину на детской площадке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, он раскаялся в том, что совершил, и написал явку с повинной.

«…мужчина сообщил обо всех обстоятельствах …убийства, пояснив, что преступление совершено из ревности», — заявила Врадий.

Ранее появилось видео с места зверского убийства, при котором мать зарезали на глазах у ребенка в Подмосковье. Неизвестный выскочил из машины и после словесной перепалки смертельно ранил женщину ножом прямо на глазах у ее ребенка.