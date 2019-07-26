В зоопарке шимпанзе откусил мужчине руку

Шимпанзе, отличавшийся мягким и покладистым характером, откусил руку ухаживавшему за ним смотрителю зоопарка, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел во французском Луаре.

Сообщается, что 23-летнее животное по кличке Бамбу с момента рождения в зоопарке отличалось добрым и ласковым поведением. Что стало причиной внезапной атаки на человека, специалисты не понимают.

Мужчина, работавший с шимпанзе много лет, лишился 4-х пальцев и части кисти. Он был срочно госпитализирован в ближайшую больницу.

Кроме того, помощь потребовалась посетителям, которым поплохело после увиденного.