Появилось видео момента зверского убийства женщины на глазах у детей

Видео, на котором изображен момент убийства 26-летней Натальи Басовой в подмосковном Раменском, выложили в телеграм-канале Mash.

В ролике показано, как убийца днем подходит к своей жертве, что-то говорит, а потом наносит ей около 20 ударов ножом.

Кроме того, на видео видно, что девушка во время нападения сидела на скамейке и не смогла оказать сопротивления преступнику.

Само убийство случилось на детской площадке в окружении играющих детей.

Ранее сообщалось, что девушку зарезали средь бела дня прямо на детской площадке.