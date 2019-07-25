Суд ООН отреагировал на задержание российского танкера

Представитель Международного трибунала ООН по морскому праву Бенджамин Бениршке прокомментировал задержание на Украине российского танкера. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бениршке, на рассмотрение трибуналу дело о задержании на Украине российского танкера еще не предоставили.

Представитель ООН также проинформировал, что сначала обе стороны, то есть Украина и Россия, должны дать согласие на юрисдикцию трибунала в особом договоре.

Ранее рассказали о состоянии задержанных на Украине российских моряков.