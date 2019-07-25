Суд ООН отреагировал на задержание российского танкера

Международный трибунал ООН по морскому праву
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Представитель Международного трибунала ООН по морскому праву Бенджамин Бениршке прокомментировал задержание на Украине российского танкера. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Бениршке, на рассмотрение трибуналу дело о задержании на Украине российского танкера еще не предоставили.

Представитель ООН также проинформировал, что сначала обе стороны, то есть Украина и Россия, должны дать согласие на юрисдикцию трибунала в особом договоре.

Ранее рассказали о состоянии задержанных на Украине российских моряков.