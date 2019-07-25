Девушку зарезали средь бела дня прямо на детской площадке

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В подмосковном городе Раменское мужчина зарезал 27-летнюю девушку, передает Mash.

Это произошло днем на детской площадке во дворе многоквартирного дома.

По словам очевидцев, мужчина вышел из белого автомобиля, убил девушку и уехал.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов.