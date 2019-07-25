Как начался смертельный пожар в лагере, рассказала выжившая девочка

Выжившая при пожаре в детском палаточном лагере «Холдоми» девочка рассказала подробности трагедии, передает РЕН ТВ.

Она рассказала, что ночью в палатку забежал вожатый с криком «Пожар!».

«Гарью не пахло, звук был как дождь. Не думала, что там гореть может», — рассказала она.

По словам ребенка, снаружи она увидела уже сгоревшую палатку, а огонь перекинулся на соседнюю.

Школьница сообщила, что пожарные приехали только через 20 минут, когда всех привели на стадион.

«Время было 2:25–2:50. Пожарные приехали в 3:05. А сказали, что приехали за 10 минут. И еще час тушили», — сказала она.

Пожар в детском лагере произошел в ночь на 23 июля. В результате погибли 4 ребенка, 8 человек пострадали.

Ранее режим ЧС был введен после смертельного пожара в детском лагере