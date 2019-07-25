Усыновившая 118 детей женщина попала в тюрьму на 20 лет

В Китае женщину по имени Ли Янься, известную за усыновление 118 детей, приговорили к 20 годам тюрьмы по обвинению в шантаже и мошенничестве, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, китаянка должна выплатить штраф в размере 2,67 млн юаней ($393 тыс.) за все совершенные преступления, в числе которых также значатся массовые собрания, подделка печатей компаний, шантаж, мошенничество и другие.

Приговоренную лишили всех политических прав сроком на пять лет.

Следствие также приговорило к 12 годам лишения свободы ее главного сообщника Сюй Ци. Его осудили за вымогательство, шантаж, умышленное нанесение телесных повреждений, нарушение общественного порядка. Еще 14 человек по делу попадут в тюрьму сроком от 1 до 4 лет.

До своего ареста китаянка рассказывала местным СМИ, что всегда хотела позаботиться о множестве сирот, из-за чего продала все свое имущество и построила приют «Деревня любви». Жители провинции Хэбэй называли женщину одной из наиболее вдохновляющих личностей.

Тем не менее, в 2018 году выяснилось, что приют замешан в мошенничестве. В отношении китаянки завели дело, а остававшихся в приюте 69 сирот распределили в различных социальный центрах.

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