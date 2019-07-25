«Сядете в тюрьму»: Лукашенко распек министров за падеж скота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота. Об этом сообщает портал «БеЛТА».

Он заявил, что в прошлом году погибло около 85 тыс. животных, и возразил «вы представляете, сколько бы это было мяса».

Белорусский глава поручил Генеральной прокуратуре страны вплотную заняться решением данного вопроса.

«За падеж скота сядете в тюрьм», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что ситуация с падежом скота является недопустимой.

Ранее сообщалось, что за оправдание нацизма белорусов начнут сажать на 5 лет.