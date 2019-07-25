Матвиенко отреагировала на законопроект об электронной почте

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала законопроект о контроле электронной почты. Об этом пишет РИА «Новости».

По ее словам, этот закон не будет принят сразу, сначала он будет вынесен на общественное обсуждение.

Она также назвала законопроект «затрагивающим чувствительную сферу».

Отмечается, что закон предусматривает использование в России электронной почты только зарегистрированными пользователями и запрещает пересылку запрещенной в России информации.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект об электронной почте.