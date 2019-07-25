Россиянин хранил расчлененный труп матери в морозилке

Житель Красноярска хранил тело матери в морозильной камере. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что убийство произошло два месяца назад.

Красноярец расчленил тело 83-летней матери, а затем поместил его у себя дома в морозилке.

Отмечается, что мужчина также обвиняется в убийстве своей жены в 2018 году, которая в течение года считалась без вести пропавшей. Он закопал тело супруги на даче.

Россиянин сознался в убийстве. В его отношении заведены два уголовных дела.