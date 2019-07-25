Опасные для здоровья колбаски для гриля назвали в Росконтроле

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» назвал марки колбасок для гриля, котопые могут быть опасны для здоровья. Исследование было опубликовано на сайте «Росконтроля».

Отмечается, что в образцах колбасок некоторых производителей были найдены бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллы.

Уточняется, что «МясновЪ» и Globus были включены в черный список из-за несоответствия требованиям.

Также в их образцах были обнаружены антибиотики.

Остальные мясные компании, например «О'кей» и «Самсон», были рекомендованы к покупке с замечаниями.

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