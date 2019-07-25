Золотые медалисты получат дополнительные 11 баллов к ЕГЭ в вузах

В Госдуму внесен законопроект, который будет обязывать высшие учебные учреждения начислять дополнительные баллы абитуриентам с золотой школьной медалью. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что «золотые » выпускники смогут получить при подаче документов в вуз 11 баллов к ЕГЭ.

Автором документа выступил первый зампред думского комитета по энергетике Игорь Ананских.

Уточняется, что на данный момент максимум 10 баллов за индивидуальные достижения учащихся, в которые включаются значок ГТО, золотая школьная медаль и другие.

Создатели законопроекта предлагают установить минимальную добавку в 11 баллов, а максимальную планку не устанавливать.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения проверит невыплаты за ЕГЭ.