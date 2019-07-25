Как вернуться из леса живым, рассказали в МЧС

В МЧС России дали рекомендации о том, как лучше организовать поход в лес. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве посоветовали поставить в известность о вылазке в лес родственников, а также взять с собой телефон, воду, еду, спички и аптечку. Также нужно проверить прогноз погоды и знать номер экстренной помощи. Кроме того, нужно надеть одежду яркого цвета, которая защитит большую часть тела от насекомых и порезов.

Уточняется, если человек потеряется, нужно обращать внимание на звуки, двигаться вдоль реки в противоположенном направлении. Когда вы уверены, что вас будут искать, следует оставаться на одном месте и развести костер, а также соорудить не характерные для природы знаки, вроде мусора на деревьях или сложенного из веток креста.

Ранее в МЧС рассказали, как определить съедобность гриба по нескольким критериям.