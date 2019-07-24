Ликвидация «второго Чернобыля» невозможна
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Власти Иркутской области заявили, что не могут ликвидировать загрязнение на заводе «Усольехимпром», поскольку не обладают необходимыми полномочиями, сообщает РИА «Новости».
По словам главы Роспотребнадзора Светланы Радионовой, эта мера является необходимой. В противном случае, есть угроза глобальной экологической катастрофы, которая по последствиям может превзойти аварию на Чернобыльской АЭС.
По имеющейся информации, правительство отправляло соответствующие запросы в Минприроды. Однако ведомство заявило, что для выделения средств им нужно знать необходимую на выполнение работ сумму.
Ранее сообщалось, что России угрожает второй Чернобыль.