Ликвидация «второго Чернобыля» невозможна

Власти Иркутской области заявили, что не могут ликвидировать загрязнение на заводе «Усольехимпром», поскольку не обладают необходимыми полномочиями, сообщает РИА «Новости».

По словам главы Роспотребнадзора Светланы Радионовой, эта мера является необходимой. В противном случае, есть угроза глобальной экологической катастрофы, которая по последствиям может превзойти аварию на Чернобыльской АЭС.

По имеющейся информации, правительство отправляло соответствующие запросы в Минприроды. Однако ведомство заявило, что для выделения средств им нужно знать необходимую на выполнение работ сумму.

Ранее сообщалось, что России угрожает второй Чернобыль.