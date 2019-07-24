Чиновница попинала ногами спящего бездомного
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В Перми сотрудница Росреестра прогнала бездомного, который спал рядом со входом в здание. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Свидетелями произошедшего стали местные жители, которые и сняли все на видео.
На кадрах видно, как женщина бьет бомжа ногами, требуя, чтобы он «ушел от памятника архитектуры».
«Понимаете, он задушил всех девочек, невозможно дышать», — объяснила чиновница.
Она потребовала, чтобы бездомный собрался и покинул место сна. Также она выразила недовольство тем, что ее снимали на камеру в этот момент.
Ранее сообщалось, что бомжующую шведскую писательницу нашли на вокзале в Москве.