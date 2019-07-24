Чиновница попинала ногами спящего бездомного

В Перми сотрудница Росреестра прогнала бездомного, который спал рядом со входом в здание. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Свидетелями произошедшего стали местные жители, которые и сняли все на видео.

На кадрах видно, как женщина бьет бомжа ногами, требуя, чтобы он «ушел от памятника архитектуры».

«Понимаете, он задушил всех девочек, невозможно дышать», — объяснила чиновница.

Она потребовала, чтобы бездомный собрался и покинул место сна. Также она выразила недовольство тем, что ее снимали на камеру в этот момент.

Ранее сообщалось, что бомжующую шведскую писательницу нашли на вокзале в Москве.