СБУ обвинили в искажении аудиозаписей по делу MH17

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Старший следователь по цифровой экспертизе Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, которые были представлены как доказательства по делу о крушении MH17 в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, об этом он заявил в документальном фильме голландского режиссера Макса ван дер Верффа, рассказывающем об обстоятельствах катастрофы.

Причем факт подделки телефонных записей подтвердил и немецкий аналитик Норман Риттер.

По его словам, запись отредактирована, в ней есть много вырезанных отрезков.

Он отметил, что обнаружил всего девять манипуляций во время изучения записи.

«Здесь много редактирования. И я действительно сомневаюсь в подлинности этих записей», — заключил Ритте.

Ранее сообщалось, что Украина передаст Нидерландам материалы по делу о крушении MH17.

Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.