Режим ЧС введен после смертельного пожара в детском лагере

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Солнечном районе, где на территории туристического комплекса «Холдоми» произошел пожара в детском палаточном лагере. Об этом он написал в своем инстаграме.

По его словам, лагерь будет закрыт до снятия режима ЧС.

«Подписал распоряжение о введении режима ЧС в Солнечном районе, на территории туркомплекса «Холдоми», — написал Фургал.

Пожар в детском лагере произошел в ночь на 23 июля. В результате погибли 4 ребенка, 8 человек пострадали.

Местные власти заявили, что причиной пожара в детском лагере под Хабаровском могло стать упавшее на обогреватель полотенце