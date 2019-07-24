Погода поиграется с москвичами на выходных

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на выходных в столице будет ощущаться перепад температур. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, в субботу, 27 июля, в столице будет тепло. Этот день может стать самым теплым в году.

Однако в воскресенье, 28 июля, погода поменяет свой характер, добавит дождей и прохлады.

«Начинается понижение температур за счет адвекции холодного воздуха по периферии антициклона», — добавила Позднякова.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что на Россию надвигается дождь с градом.