На Россию надвигается дождь с градом

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина проинформировала о том, что жителей Московской, Калужской и Смоленской областей в среду, 24 июля, ожидают грозы и дожди. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам синоптика, на территории Крыма, Белгородской и Курской областей возможен град, а порывы ветра могут достигать 25 м/с.

«Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа», — говорится в материале.

Паршина добавила, что погода и количество осадков в июле не дотягивают до нормы. Она подчеркнула, что создается впечатление, что осадков выпадает слишком много, но в действительности они неравномерны в регионах.

Ранее сообщалось, что холодный арктический воздух придет столицу в начале следующей недели.