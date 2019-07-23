Цыгане вернулись в Чемодановку после смертельной драки

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Глава администрации Бессоновского района Пензенской области Вячеслав Демичев сообщил, что цыганские семьи, которые покинули села Чемодановка и Лопатки после массовой смертельной драки, начали возвращаться домой. Об этом информирует РИА «Новости».

По информации Демичева, в села вернулись уже 177 человек.

Согласно сведениям главы, инцидентов в обоих селах после возвращения цыганских семей не наблюдалось.

Демичев отметил, что ситуация в Чемодановке и Лопатках сейчас нормальная.

Ранее сообщалось, что некоторые жители Чемодановки получили наказание после драки с цыганами.