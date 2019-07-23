Мертвая женщина «ожила» на отпевании в Москве

Мертвая женщина повергла в шок родственников на отпевании в одной из церквей Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Во время религиозного обряда у покойной пошла из носа кровь, это сильно напугало ее близких.

После случившегося батюшка приостановил отпевание, предположив, что женщина не умерла и находится в летаргическом сне.

Священник вызвал в храм медиков, чтобы они подтвердили или опровергли его догадки.

Прибывшие врачи сообщили, что женщина все-таки мертва.

Ранее сообщалось, что тело девушки нашли в холодильнике кондитерского магазина.