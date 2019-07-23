Мертвая женщина «ожила» на отпевании в Москве
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Мертвая женщина повергла в шок родственников на отпевании в одной из церквей Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Во время религиозного обряда у покойной пошла из носа кровь, это сильно напугало ее близких.
После случившегося батюшка приостановил отпевание, предположив, что женщина не умерла и находится в летаргическом сне.
Священник вызвал в храм медиков, чтобы они подтвердили или опровергли его догадки.
Прибывшие врачи сообщили, что женщина все-таки мертва.
Ранее сообщалось, что тело девушки нашли в холодильнике кондитерского магазина.