Экс-помощника полпреда официально обвинили в госизмене

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Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы, 5 июля 2019 года Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы, 5 июля 2019 года
Александр Воробьев в Лефортовском суде Москвы, 5 июля 2019 года
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

На заседании в Мосгорсуде следственное управление ФСБ Росси предъявило официальное обвинение в госизмене бывшему помощнику уральского полпреда президента России Александру Воробьеву, передает РИА «Новости».

Об этом заявил следователь во время рассмотрения жалобы на арест.

5 июля ФСБ арестовала Александра Воробьева по статье 275 УК России «Государственная измена». После задержания помощника полпреда поместили под стражу на два месяца до 4 сентября.