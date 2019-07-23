10-летний мальчик вытаскивал девочек из горящей палатки и находится в коме

Во время пожара в детском лагере на территории ГЛК «Холдоми» под Хабаровском 10-летний мальчик по имени Арсений вытаскивал девочек из палатки, передает РИА «Новости».

Сам ребенок получил ожоги и находится в коме.

«Десятилетний мальчик Арсений, который помогал выводить детей, в частности вытаскивал девочек, сам попал в больницу в поселке Солнечный и находится в коме», — сообщили в правительстве края.

Ранее сообщалось, что следствие возбудило два уголовных дела из-за пожара в хабаровском палаточном лагере.

Всего при пожаре погиб один ребенок и пострадали 9 человек. Три ребенка находятся в коме.