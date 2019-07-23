Новое дело завели из-за смертельного пожара в детском лагере

Следствие возбудило два уголовных дела из-за пожара в хабаровском палаточном лагере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК региона.

На администрацию горнолыжного комплекса «Холдоми» завели дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» и по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Следствие проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что три ребенка находятся в коме после смертельного пожара в детском лагере.

Всего при пожаре погиб один ребенок и пострадали 9 человек.