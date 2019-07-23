На серой ветке московского метро произошел сбой

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена произошел сбой. Об этом сообщается в твиттере метро.

Движение было нарушено в сторону центра на южном участке ветки.

В метрополитене сообщили, что движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии вводится в график.

Причина сбоя не сообщается.